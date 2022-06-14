В Трускавце пригрозили повестками за купание в озере

В Трускавце Львовской области пригрозили повестками за купание в местном озере, которое используется как резервное для подачи воды в город.

Призывникам, которые будут обнаружены и купаться в озере, будут вручать повестки на месте. При этом невоеннообязанных будут задерживать и выписывать штрафы.

Напомним, ранее стало известно, что во время всеобщей мобилизации в Украине граждане страны получают повестки о призыве на военную службу не только по месту жительства, но и на улицах. Такой формат не противоречит закону.

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