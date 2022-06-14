В Одесі на пляжі видавали повістки до військкомату (фото)

В Одесі патрульні поліцейські і військові влаштували рейд на пляжах, де зараз заборонено перебувати через міни, і видавали відпочиваючим-порушникам призовного віку повістки до військкомату.

Такі заходи "копи" проводили у вівторок на пляжі 12 станції Великого Фонтану. Втім, як розповів старший лейтенант поліції Олександр Терентьєв, подібні рейди правоохоронці влаштовують щодня. Останнім часом кількість порушників зменшилася, додав він.

Правоохоронець зазначив, що серед тих, хто загоряє і купається в морі також є жінки з маленькими дітьми, які не реагують на зауваження, незважаючи на те, що "були вже неодноразово випадки, що люди підривалися на мінах".

Рейди проводяться на різних пляжах Одеси (фото: suspilne.media)

Люди також постійно зривають заборонені стрічки на пляжах і проходять на заборонену територію, каже представник патрульної поліції Одеської області Алла Марченко.

"Ми з одного пляжу повертаємося до першого, з першого до другого, до третього і це така постійна робота виховна. У людей є свої аргументи, що вони хочуть відпочивати, та ми кажемо, що відпочивати будемо разом, але тільки після перемоги коли буде безпечно для всіх нас", - розповідає вона.

Патрульні проводили роз'яснювальні бесіди з відпочивальниками, а військові, які долучилися до рейду, вручали повістки чоловікам призовного віку.

При цьому громадяни, яких тепер запросили до військкомату, розповідають, що за загородження не заходили, або просто хотіли показати дітям море.

Порушникам заборони на відвідування пляжів в Одесі можуть вручити повістку із запрошенням до військкомату (фото: suspilne.media)