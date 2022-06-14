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В Одесі на пляжі видавали повістки до військкомату (фото)

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Одеса, Вівторок 14 червня 2022 20:36
В Одесі на пляжі видавали повістки до військкомату (фото) Колаж РБК-Україна за матеріалами Суспільне Одеса: на одеських пляжах видають повістки до військкомату
Автор: Володимир Костирін

В Одесі патрульні поліцейські і військові влаштували рейд на пляжах, де зараз заборонено перебувати через міни, і видавали відпочиваючим-порушникам призовного віку повістки до військкомату.

Про це 14 червня передає "Суспільне Одеса".

Такі заходи "копи" проводили у вівторок на пляжі 12 станції Великого Фонтану. Втім, як розповів старший лейтенант поліції Олександр Терентьєв, подібні рейди правоохоронці влаштовують щодня. Останнім часом кількість порушників зменшилася, додав він.

Правоохоронець зазначив, що серед тих, хто загоряє і купається в морі також є жінки з маленькими дітьми, які не реагують на зауваження, незважаючи на те, що "були вже неодноразово випадки, що люди підривалися на мінах".

В Одесі на пляжі видавали повістки до військкомату (фото)В Одесі на пляжі видавали повістки до військкомату (фото)В Одесі на пляжі видавали повістки до військкомату (фото)

Рейди проводяться на різних пляжах Одеси (фото: suspilne.media)

Люди також постійно зривають заборонені стрічки на пляжах і проходять на заборонену територію, каже представник патрульної поліції Одеської області Алла Марченко.

"Ми з одного пляжу повертаємося до першого, з першого до другого, до третього і це така постійна робота виховна. У людей є свої аргументи, що вони хочуть відпочивати, та ми кажемо, що відпочивати будемо разом, але тільки після перемоги коли буде безпечно для всіх нас", - розповідає вона.

Патрульні проводили роз'яснювальні бесіди з відпочивальниками, а військові, які долучилися до рейду, вручали повістки чоловікам призовного віку.

При цьому громадяни, яких тепер запросили до військкомату, розповідають, що за загородження не заходили, або просто хотіли показати дітям море.

В Одесі на пляжі видавали повістки до військкомату (фото)В Одесі на пляжі видавали повістки до військкомату (фото)В Одесі на пляжі видавали повістки до військкомату (фото)

Порушникам заборони на відвідування пляжів в Одесі можуть вручити повістку із запрошенням до військкомату (фото: suspilne.media)

Нагадаємо, що пляжі Одеси та регіону заміновані, і відвідувати їх категорично заборонено.

До слова, 14 червня у Трускавці пригрозили повістками за купання в озері, а невійськовозобов'язаних затримуватимуть і виписуватимуть штрафи.

Також додамо, що під час загальної мобілізації в Україні громадяни країну отримують повістки про призов на військову службу не тільки за місцем проживання, а й на вулицях - такий формат не суперечить закону.

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