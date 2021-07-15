В Одессе на пляже дельфины плавали в метре от людей: видео удивительного зрелища

На одесском пляже в Совиньоне туристы заметили дельфинов, которые плыли близко к берегу и плескались в нескольких метрах от людей.
Видео удивительного зрелища опубликовали в Telegram-канале "Одесса Info".
На видеоролике можно увидеть, что один из дельфинов выныривал из воды. Кроме того, дельфинов даже не испугало присутствие нескольких десятков отдыхающих.
Туристы наслаждались этим уникальным зрелищем, наблюдая за каждым движением дельфина, пока те не исчезли.
В комментариях пользователи отреагировали на увиденное.
Ранее мы сообщали, что на курорте под Херсоном дельфины танцевали возле отдыхающих.
Также в Одессе Дельфин укусил маленького ребенка - мальчику наложили швы, а сам инцидент получил неожиданную развязку.