В Одессе на пляже дельфины плавали в метре от людей: видео удивительного зрелища

На видеоролике можно увидеть, что один из дельфинов выныривал из воды. Кроме того, дельфинов даже не испугало присутствие нескольких десятков отдыхающих.

Туристы наслаждались этим уникальным зрелищем, наблюдая за каждым движением дельфина, пока те не исчезли.

В комментариях пользователи отреагировали на увиденное.