На курорте под Херсоном дельфины танцевали возле отдыхающих: восхитительное видео

На курорте под Херсоном сняли на видео "танец" дельфинов в Черном море возле отдыхающих в нескольких метрах от берега - игривые млекопитающие подплывали близко к людям, кружились в воде и вызывали восторг у туристов.

Девушка отметила, что забавы дельфинов наблюдали отдыхающие на пляже на базе "Корабел" в Лазурном.

Уточняется, что ролик был снят прошлым летом, но от этого видео не стало менее милым, и за это время собрало массу перепостов.

Дельфинов на этом курорте нередко можно видеть именно в утренние часы, когда на пляже мало людей.

"Трое туристов заметили, как вдалеке плывет семья дельфинов, после чего тут же побежали к ним. Взяв с собой телефон, они зашли в море по колено и начали снимать на видео. Поначалу это были едва заметные на горизонте плавники, которые, как ожидалось, вот-вот проплывут мимо. Но здесь происходит нечто неожиданное", - рассказала девушка.

Так, дельфины стали очень близко подплывать к людям, и удалось снять на видео, как эти морские животные совершают головокружительные "танцы" на спине.

"Как отмечает одна из девушек, это было настолько быстро и неожиданно, что та чуть не выпустила из рук телефон, когда поймала в кадр вращающегося в пару метрах от нее дельфина. Другие очевидцы добавляют, что млекопитающие даже обрызгали одежду девушек - так близко дельфины приблизились к отдыхающим", - говорится в публикации.

Видео: дельфины устроили танцы возле отдыхающих на курорте под Херсоном