В Одесі на пляжі дельфіни плавали за метр від людей: відео дивовижного видовища

На відеоролику можна побачити, що один із дельфінів виринав із води. Окрім того, дельфінів навіть не злякала присутність кількох десятків відпочивальників.

Туристи насолоджувалися цим унікальним видовищем, спостерігаючи за кожним рухом дельфіна, поки ті не зникли.

У коментарях користувачі відреагували на побачене.