В Одесі на пляжі дельфіни плавали за метр від людей: відео дивовижного видовища

На одеському пляжі в Совіньоні туристи помітили дельфінів, які припливли близько до берега і плескались за декілька метрів від людей.
Відео дивовижного видовища опублікували в Telegram-каналі "Одеса Info".
На відеоролику можна побачити, що один із дельфінів виринав із води. Окрім того, дельфінів навіть не злякала присутність кількох десятків відпочивальників.
Туристи насолоджувалися цим унікальним видовищем, спостерігаючи за кожним рухом дельфіна, поки ті не зникли.
У коментарях користувачі відреагували на побачене.
Раніше ми повідомляли, що на курорті під Херсоном дельфіни танцювали біля відпочивальників.
Також в Одесі дельфін вкусив маленьку дитину - хлопчикові наклали шви, а сам інцидент отримав несподівану розв'язку.