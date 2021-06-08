В Одессе дельфин укусил маленького ребенка: инцидент получил неожиданную развязку

В Одессе дельфин укусил за руку маленького ребенка. Мальчику наложили швы, так как укус был достаточно серьезным. Сейчас стало известно, что мать 6-летнего мальчика не будет предъявлять претензии к одесскому дельфинарию.

Женщина признает, что сама не уследила за ребенком, но в дельфинарии, по ее словам, ее не предупредили об опасности.

В дельфинарии в свою очередь сообщают, что предупредительное объявление звучит из громкоговорителей четыре раза во время выступления дельфинов. Диктор информирует, что не нужно подходить к животным.

Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 6 июня, во время контактной программы, на которой выступают животные, и люди могут подойти к ним близко и пообщаться.

Когда мальчик начал гладить одного из них, млекопитающее схватило ребенка за руку. У него на руке остались царапины от зубов. Госпитализировать ребенка потребности не было. Сейчас семья вернулась домой в Черновцы.

В развлекательном центре после инцидента обещают усилить меры безопасности.

"Я думаю, что будем усиливать контроль. Будет больше табличек с предупреждениями, еще больше персонала за этим будет следить", — рассказала старший тренер Елена Колмогорова.