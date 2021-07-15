В Одессе на пляже дельфины плавали в метре от людей: видео удивительного зрелища

На одесском пляже в Совиньоне туристы заметили дельфинов, которые плыли близко к берегу и плескались в нескольких метрах от людей.

На видеоролике можно увидеть, что один из дельфинов выныривал из воды. Кроме того, дельфинов даже не испугало присутствие нескольких десятков отдыхающих.

Туристы наслаждались этим уникальным зрелищем, наблюдая за каждым движением дельфина, пока те не исчезли.

В комментариях пользователи отреагировали на увиденное.