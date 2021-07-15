В Одессе на пляже дельфины плавали в метре от людей: видео удивительного зрелища
Коллаж РБК-Украина: в Одессе на пляже дельфины близко приплыли к берегу
На одесском пляже в Совиньоне туристы заметили дельфинов, которые плыли близко к берегу и плескались в нескольких метрах от людей.
Видео удивительного зрелища опубликовали в Telegram-канале "Одесса Info".
На видеоролике можно увидеть, что один из дельфинов выныривал из воды. Кроме того, дельфинов даже не испугало присутствие нескольких десятков отдыхающих.
Туристы наслаждались этим уникальным зрелищем, наблюдая за каждым движением дельфина, пока те не исчезли.
В комментариях пользователи отреагировали на увиденное.
- Дельфины не так безобидны, как кажется;
- Они могут начать тащить под воду человека или врезаться с разбегу в ребро, ломая их. Так же могут напасть мужской стаей и убить маленького новорожденного дельфина;
- А дельфины добрые. Какая красота;
- Очень страшно, ведь они могут ребенка, как игрушку подбрасывать и забить до смерти;
- Возможно они чего-то наглотались? Всякое могут сливать из клубов.
Ранее мы сообщали, что на курорте под Херсоном дельфины танцевали возле отдыхающих.
Также в Одессе Дельфин укусил маленького ребенка - мальчику наложили швы, а сам инцидент получил неожиданную развязку.