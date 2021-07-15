В Одесі на пляжі дельфіни плавали за метр від людей: відео дивовижного видовища
Колаж РБК-Україна: в Одесі на пляжі дельфіни близько припливли до берега
На одеському пляжі в Совіньоні туристи помітили дельфінів, які припливли близько до берега і плескались за декілька метрів від людей.
Відео дивовижного видовища опублікували в Telegram-каналі "Одеса Info".
На відеоролику можна побачити, що один із дельфінів виринав із води. Окрім того, дельфінів навіть не злякала присутність кількох десятків відпочивальників.
Туристи насолоджувалися цим унікальним видовищем, спостерігаючи за кожним рухом дельфіна, поки ті не зникли.
У коментарях користувачі відреагували на побачене.
- Дельфіни не такі нешкідливі, як здається;
- Вони можуть почати тягти під воду людину або врізатися з розгону в ребра, ламаючи їх. Так само можуть напасти чоловічою зграєю і вбити маленького новонародженого дельфіна;
- А дельфіни добрі. Яка краса;
- Дуже страшно, адже вони можуть дитину, як іграшку підкидати і забити до смерті;
- Можливо вони чогось наковтались? Всяке можуть зливати з клубів.
Раніше ми повідомляли, що на курорті під Херсоном дельфіни танцювали біля відпочивальників.
Також в Одесі дельфін вкусив маленьку дитину - хлопчикові наклали шви, а сам інцидент отримав несподівану розв'язку.