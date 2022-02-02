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В Одессе пассажир самолета предотвратил возможную аварию: вовремя заметил лишнюю деталь на крыле

Автор: Татьяна Самарук

В Одессе наблюдательный пассажир перед самым взлетом заметил посторонний предмет на крыле самолета. Он сообщил экипажу о возможном повреждении воздушного судна.

Об этом сам мужчина сообщил в Telegram-канале "Х*Одесса".

Так, инцидент произошел в самолете Airbus A320neo авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Одессы в Стамбул.

В частности, перед взлетом внимательный пассажир заметил, что на крыле самолета висит заглушка.

"Самолет рулит на взлет, под крылом висит штука 20 см в диаметре. Стоп, фото, разбирательства и благодарность от командира. Все очень просто, персонал забыл устранить эту технологическую штуку, которая могла повредить крыло в полете", – описал ситуацию мужчина.

В Одессе бдительный пассажир самолета предотвратил непредсказуемую ситуацию (t.me/xydessa)

Как пишет avianews, технический специалист рассказал, что "заглушка", которую заметил пассажир, является крышкой заправочной горловины топливных баков. В частности, она закрывает горловину, а в открытом положении крепится на цепи.

Поэтому то, что она висела на крыле, означает, что она не была закручена после заправки или закручена недостаточно плотно.

К тому же на большой скорости крышка могла оторваться и вызвать повреждение воздушного судна.

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