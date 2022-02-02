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В Одесі пасажир літака запобіг можливій аварії: вчасно помітив зайву деталь на крилі

Автор: Тетяна Самарук

У Одесі спостережливий пасажир перед самим зльотом помітив сторонній предмет на крилі літака. Він повідомив екіпаж про можливе пошкодження повітряного судна.

Про це сам чоловік повідомив у Telegram-каналі "Х*Одеса".

Так, інцидент стався у літаку Airbus A320neo авіакомпанії Pegasus Airlines в аеропорту Одеси до Стамбулу.

Зокрема, перед зльотом уважний пасажир помітив, що на крилі літака висить заглушка.

"Літак кермує на зліт, під крилом висить штука 20 см у діаметрі. Стоп, фото, розгляди та подяка від командира. Все дуже просто, персонал забув усунути цю технологічну штуку, яка могла пошкодити крило в польоті", – описав ситуацію чоловік.

В Одесі пильний пасажир літака запобіг непередбачуваній ситуації (t.me/xydessa)

Як пише avianews, технічний спеціаліст розповів, що "заглушка", яку помітив пасажир, є кришкою заправної горловини паливних баків. Зокрема, вона закриває горловину, а у відкритому положенні кріпиться на ланцюзі.

Тому те, що вона висіла на крилі, означає, що вона не була закручена після заправки або закручена недостатньо щільно.

До того ж на великій швидкості кришка могла відірватися та викликати пошкодження повітряного судна.

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Літак