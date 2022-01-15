В какой день недели лучше покупать авиабилеты, чтобы они стоили дешевле

Согласно данным глобальной туристической компании Airlines Reporting Corporation (ARC), лучшим днем недели для бронирования как внутренних, так и международных рейсов в 2022 году является воскресенье.

По словам экспертов, на протяжении всей пандемии COVID-19 постоянно меняющиеся ограничения на поездки приводили к тому, что спрос на авиабилеты резко падал.

Поэтому цены сначала выросли, а потом упали. Однако, летом 2021 года международный туризм начал оживать в результате массовой вакцинации и цены на билеты начали нормализоваться. К тому же в начале января 2022 года, цены все еще остаются в среднем на 15% ниже, чем в 2019 году.

Когда дешевле всего забронировать билет на самолет

Так, стоимость билетов зависит как от того, насколько заранее вы бронируете билеты, так и от дня недели, в который вы осуществляете покупку.

Также нужно бронировать билеты заранее, чтобы получить более низкие цены.

Ученые провели исследование, которое показало, что лучшим днем недели для бронирования как внутренних, так и международных рейсов является воскресенье. В частности, покупая билеты в этот день недели, можно сэкономить до 15% на международных рейсах.

Кроме того, идеальным днем для начала поездки – пятница, тогда туристы могут сэкономить примерно 10%. Однако путешественникам следует избегать поездок во вторник и среду, ведь расходы могут быть выше.

Какой месяц самый дешевый для путешествия

По словам экспертов, для международных рейсов самым выгодным месяцем является сентябрь. Все потому, что можно сэкономить почти 40% по сравнению с рейсами в декабре.