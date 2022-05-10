В Одессе оккупанты разрушили ракетами ТРЦ "Ривьера": фото последствий

Одесса на 9 мая подверглась массированным ракетным обстрелам. По городу выпустили 7 ракет, есть разрушения, пострадавшие и один погибший. Известно, что ракетными ударами практически уничтожили ТРЦ "Ривьера" - один из крупных торговых центров Одессы.
Фото разрушений опубликовали на странице ГСЧС и на канале в Telegram "Одесса. Официально".
Как сообщают спасатели, удар по поселку Фонтанка Одесской области произошел в 22:35. В результате ракетного удара возникли разрушения и пожар в торгово-развлекательном центре. Пожар удалось локализировать только в 01:20.
Из социальных сетей стало известно, что на Фонтанке сгорел ТРЦ "Ривьера". Он находился на въезде в Одессу, имел площадь 82 тысячи кв. метров.
В ТРЦ было 190 магазинов, включая магазины многих известных брендов. На первом этаже был единственный в области гипермаркет "Ашан".
Стоит отметить, что в российских СМИ уже появился фейк о том, что ТРЦ в Одессе использовали в качестве склада военной техники.
Как сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, Россия все больше привлекает стратегическую авиацию для ударов по Одессе.