В Одессе оккупанты разрушили ракетами ТРЦ "Ривьера": фото последствий

Как сообщают спасатели, удар по поселку Фонтанка Одесской области произошел в 22:35. В результате ракетного удара возникли разрушения и пожар в торгово-развлекательном центре. Пожар удалось локализировать только в 01:20.

В тот же вечер в результате ракетного удара в Суворовском районе Одессы загорелось три склада готовой продукции на общей площади более тысячи квадратных метров.

Пожар удалось локализовать около половины второго ноги. Известно, что один человек погиб, еще два получили травмы.

Из социальных сетей стало известно, что на Фонтанке сгорел ТРЦ "Ривьера". Он находился на въезде в Одессу, имел площадь 82 тысячи кв. метров.

В ТРЦ было 190 магазинов, включая магазины многих известных брендов. На первом этаже был единственный в области гипермаркет "Ашан".