В Одесі окупанти зруйнували ракетами ТРЦ "Рів'єра": фото наслідків

Одеса на 9 травня зазнала масованих ракетних обстрілів. По місту випустили 7 ракет, є руйнування, постраждалі та один загиблий. Відомо, що ракетними ударами практично знищили ТРЦ "Рів'єра" - один з великих торгових центрів Одеси.
Фото руйнувань опублікували на сторінці ДСНС і на каналі в Telegram "Одеса. Офіційно".
Як повідомляють рятувальники, удар по селищу Фонтанка Одеської області стався о 22: 35. В результаті ракетного удару виникли руйнування і пожежа в торгово-розважальному центрі. Пожежу вдалося локалізувати лише о 01:20.
Із соціальних мереж стало відомо, що на Фонтанці згорів ТРЦ "Рів'єра". Він знаходився на В'їзді до Одеси, мав площу 82 тисячі кв.метрів.
У ТРЦ було 190 магазинів, включаючи магазини багатьох відомих брендів. На першому поверсі був єдиний в області гіпермаркет"Ашан".
Варто відзначити, що в російських ЗМІ вже з'явився фейк про те, що ТРЦ в Одесі використовували як склад військової техніки.
Як повідомив спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук, Росія все більше приваблює стратегічну авіацію для ударів по Одесі.