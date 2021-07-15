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В Одессе общежитие вуза заполонили крысы: бегают среди бела дня и не боятся людей (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В Одессу общежитие государственной академии технического регулирования и качества заполонили крысы. Грызуны бегают среди бела дня и не боятся людей.

Фото опубликовали в Telegram-канале "Одесса INFO".

Так, здание общежития находится рядом с высшим учебным заведением, по улице Новосельского, 74/76.

По словам автора видео, грызуны проникли уже даже в квартиру неподалеку.

Кроме того, отмечают, что ни администрация вуза, ни коммунальщики и власти города никаких мер по борьбе с грызунами не принимают.

"Нелегальные хвостатые жители! Логово крыс! Выскакивают на улицу даже средь бела дня. Ситуация длится уже давно, но игнорируется со стороны ответственных лиц", – подписали видео.

В комментариях пользователи поражены от увиденного и пишут, что руководство общежития нужно наказать за бездействие.

  • Качество жизни в этой академии зашкаливает;
  • В общежитии ужас творится, только всем все равно;
  • Ждем пока какую-то заразу не принесут;
  • Я никогда таких огромных не видела. Люди, почему вы так долго молчите?;
  • Такими темпами скоро на смену коронавирус снова вернется чума;
  • Надеюсь, это видео дойдет до кого надо и накажут руководство общежития;
  • Студенты там находятся для получения образования, а для того, чтобы делать ремонты и крыс травить.

Ранее мы сообщали, что в центре Одессы обрушилась часть дома.

Также сильный ветер в Одессе натворил беды, и дерево раздавило три легковушки.

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