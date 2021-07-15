В Одесі гуртожиток вузу заполонили щури: бігають серед білого дня і не бояться людей (відео)

Так, будівля гуртожитку розташована поряд із вищим навчальним закладом, по вулиці Новосельського, 74/76.

За словами автора відео, гризуни проникли вже навіть до квартири неподалік.

Окрім того, зазначають, що ні адміністрація вишу, ні комунальники і влада міста ніяких заходів у боротьбі із гризунами не вживають.

"Нелегальні хвостаті мешканці! Лігво щурів! Вискакують на вулицю навіть серед білого дня. Ситуація триває вже давно, але ігнорується з боку відповідальних осіб", – підписали відео.

У коментарях користувачі вражені від побаченого та пишуть, що керівництво гуртожитку потрібно покарати за бездіяльність.