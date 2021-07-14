В Одессе на Соборной площади сегодня утром обрушилась часть фасада старого дома. Камни с исторического здания упали на тротуар, пострадавших в результате инцидента нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Думская".

"Значительная часть карниза на Соборной площади, 4 рухнула утром 14 июля. В результате обвала никто не пострадал",- говорится в сообщении.

Отмечено, что часть фасада, которая обвалилась из старого дома оборвала электропровода и повредила вывески, что находились в заведениях здания.

Указано, что этот дом был построен в 1873-74 годах, а сейчас является историческим памятником местного значения.

Как отметили в департаменте городского хозяйства, обвал произошел на площади 10 кв. м.

"На место оперативно выехало руководство департамента городского хозяйства, в 10:30 работники ЖУ "Ренессанс-92" приступили к уборке обломков карниза с тротуара",- добавляют в департаменте.

Фото: в центре Одессы обрушилась часть дома (Демьян Ганул/Telegram-канал)