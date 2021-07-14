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В центре Одессы обрушилась часть дома

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Одесса, Среда 14 июля 2021 14:28
В центре Одессы обрушилась часть дома Фото: в центре Одессы обрушилась часть дома (Демьян Ганул/Telegram-канал)
Автор: Мария Кучерявец

В Одессе на Соборной площади сегодня утром обрушилась часть фасада старого дома. Камни с исторического здания упали на тротуар, пострадавших в результате инцидента нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Думская".

"Значительная часть карниза на Соборной площади, 4 рухнула утром 14 июля. В результате обвала никто не пострадал",- говорится в сообщении.

Отмечено, что часть фасада, которая обвалилась из старого дома оборвала электропровода и повредила вывески, что находились в заведениях здания.

Указано, что этот дом был построен в 1873-74 годах, а сейчас является историческим памятником местного значения.

Как отметили в департаменте городского хозяйства, обвал произошел на площади 10 кв. м.

"На место оперативно выехало руководство департамента городского хозяйства, в 10:30 работники ЖУ "Ренессанс-92" приступили к уборке обломков карниза с тротуара",- добавляют в департаменте.

Фото: в центре Одессы обрушилась часть дома (Демьян Ганул/Telegram-канал)

Сьогодні о 8:10 год рухнув фасад на вул. Соборній площі 4, в самому серці Одеси. Геннадий Труханов ваше щастя що ніхто з містян та гостей міста не постраждав. Поки в місті «Доверяй делам» то жити буде небезпечно! Відео моє, додаю.

Posted by Дем'ян Ганул on Tuesday, July 13, 2021

Напомним, недавно в Одессе обрушилось перекрытие в двухэтажном доме на улице Степная, в результате чего погиб человек.

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