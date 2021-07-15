В Одессе общежитие вуза заполонили крысы: бегают среди бела дня и не боятся людей (видео)

В Одессу общежитие государственной академии технического регулирования и качества заполонили крысы. Грызуны бегают среди бела дня и не боятся людей.

Так, здание общежития находится рядом с высшим учебным заведением, по улице Новосельского, 74/76.

По словам автора видео, грызуны проникли уже даже в квартиру неподалеку.

Кроме того, отмечают, что ни администрация вуза, ни коммунальщики и власти города никаких мер по борьбе с грызунами не принимают.

"Нелегальные хвостатые жители! Логово крыс! Выскакивают на улицу даже средь бела дня. Ситуация длится уже давно, но игнорируется со стороны ответственных лиц", – подписали видео.

В комментариях пользователи поражены от увиденного и пишут, что руководство общежития нужно наказать за бездействие.