В Одесі гуртожиток вузу заполонили щури: бігають серед білого дня і не бояться людей (відео)
В Одесу гуртожиток державної академії технічного регулювання та якості заполонили щурі. Гризуни бігають серед білого дня та не бояться людей.
Фото опублікували в Telegram-каналі "Одеса INFO".
Так, будівля гуртожитку розташована поряд із вищим навчальним закладом, по вулиці Новосельського, 74/76.
За словами автора відео, гризуни проникли вже навіть до квартири неподалік.
Окрім того, зазначають, що ні адміністрація вишу, ні комунальники і влада міста ніяких заходів у боротьбі із гризунами не вживають.
"Нелегальні хвостаті мешканці! Лігво щурів! Вискакують на вулицю навіть серед білого дня. Ситуація триває вже давно, але ігнорується з боку відповідальних осіб", – підписали відео.
У коментарях користувачі вражені від побаченого та пишуть, що керівництво гуртожитку потрібно покарати за бездіяльність.
- Якість життя в цій академії зашкалює;
- В гуртожитку жах твориться, тільки всім все одно;
- Чекаємо поки якусь заразу не принесуть;
- Я ніколи таких величезних не бачила. Люди, чому ви так довго мовчите?;
- Такими темпами скоро на зміну коронавірусу, знову повернеться чума;
- Сподіваюся, це відео дійде до кого треба і покарають керівництво гуртожитку;
- Студенти там знаходяться для отримання освіти, а не щоб робити ремонти і щурів труїти.
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