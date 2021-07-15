В Одесі гуртожиток вузу заполонили щури: бігають серед білого дня і не бояться людей (відео)

В Одесу гуртожиток державної академії технічного регулювання та якості заполонили щурі. Гризуни бігають серед білого дня та не бояться людей.

Так, будівля гуртожитку розташована поряд із вищим навчальним закладом, по вулиці Новосельського, 74/76.

За словами автора відео, гризуни проникли вже навіть до квартири неподалік.

Окрім того, зазначають, що ні адміністрація вишу, ні комунальники і влада міста ніяких заходів у боротьбі із гризунами не вживають.

"Нелегальні хвостаті мешканці! Лігво щурів! Вискакують на вулицю навіть серед білого дня. Ситуація триває вже давно, але ігнорується з боку відповідальних осіб", – підписали відео.

У коментарях користувачі вражені від побаченого та пишуть, що керівництво гуртожитку потрібно покарати за бездіяльність.