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В Одесі гуртожиток вузу заполонили щури: бігають серед білого дня і не бояться людей (відео)

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Одеса, Четвер 15 липня 2021 16:43
В Одесі гуртожиток вузу заполонили щури: бігають серед білого дня і не бояться людей (відео) Фото: в Одесі гуртожиток заполонили щурі (pixaby)
Автор: Тетяна Самарук

В Одесу гуртожиток державної академії технічного регулювання та якості заполонили щурі. Гризуни бігають серед білого дня та не бояться людей.

Фото опублікували в Telegram-каналі "Одеса INFO".

Так, будівля гуртожитку розташована поряд із вищим навчальним закладом, по вулиці Новосельського, 74/76.

За словами автора відео, гризуни проникли вже навіть до квартири неподалік.

Окрім того, зазначають, що ні адміністрація вишу, ні комунальники і влада міста ніяких заходів у боротьбі із гризунами не вживають.

"Нелегальні хвостаті мешканці! Лігво щурів! Вискакують на вулицю навіть серед білого дня. Ситуація триває вже давно, але ігнорується з боку відповідальних осіб", – підписали відео.

У коментарях користувачі вражені від побаченого та пишуть, що керівництво гуртожитку потрібно покарати за бездіяльність.

  • Якість життя в цій академії зашкалює;
  • В гуртожитку жах твориться, тільки всім все одно;
  • Чекаємо поки якусь заразу не принесуть;
  • Я ніколи таких величезних не бачила. Люди, чому ви так довго мовчите?;
  • Такими темпами скоро на зміну коронавірусу, знову повернеться чума;
  • Сподіваюся, це відео дійде до кого треба і покарають керівництво гуртожитку;
  • Студенти там знаходяться для отримання освіти, а не щоб робити ремонти і щурів труїти.

Раніше ми повідомляли, що у центрі Одеси обвалилася частина будинку.

Також сильний вітер в Одесі накоїв лиха та дерево розчавило три легковики.

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