ru ua
Сб, 08 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Одессе в январе распустились подснежники: фото цветущей аномалии

Новина українською →
Одесса, Суббота 08 января 2022 14:51
В Одессе в январе распустились подснежники: фото цветущей аномалии Фото: подснежники в Одессе в январе (t.me / Одесса INFO)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе из-за необычно теплой погоды в январе распустились подснежники, что обычно происходит только ранней весной. Но это не вся аномалия с флорой Южной Пальмиры - в сети рассказали также, что стали цвести черешни, а на гортензиях просыпаются почки.

Об этом 8 января передает "Одесса INFO" в Telegram-канале.

Подснежники заметили жители одного из дворов на жилмассиве Черемушки. Объясняется такой цветочный феномен теплой погодой, которая держится уже несколько дней, хоть и второй месяц зимы на дворе.

При этом, как ожидается, вскоре январские подснежники станут жертвой обещанного синоптиками похолодания и морозов, которые сулят на следующей неделе.

В сети показали фото, как сейчас выглядит такая красота.

В Одессе в январе распустились подснежники: фото цветущей аномалии

В Одессе распускаются подснежники в январе (фото: t.me / Одесса INFO)

В комментариях под постом один из пользователей сети, одессит Сергей, отметил, что у него цветет черешня. Еще одна горожанка, Светлана, добавила, что сейчас на гортензиях "тоже почки начинают просыпаться", но ничего хорошего в этом она не усматривает, так как "очень плохо, что начинает цвести то, что по природе еще должно спать".

Кстати, буквально на днях, вскоре после Нового года, подснежники расцвели и на Закарпатье, в городе Свалява.

Добавим также, что перед этим в Одессе в начале зимы зацвела сакура, и в сети показали захватывающее видео аномалии.

Между тем напомним, недавно по инициативе Минприроды был подготовлен и представлен пугающий отчет исследователей, которые проанализировали влияние климатических изменений в нашей стране на ключевые секторы экономики в 21-м веке - так были названы области Украины, которые потерпят разрушительные потери из-за изменения климата.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Погода в Украине подснежники
LITE
Дочь Моники Беллуччи затмила красотой даже свою знаменитую мать: топ-10 ослепительных фото юной модели
Дочь Моники Беллуччи затмила красотой даже свою знаменитую мать: топ-10 ослепительных фото юной модели