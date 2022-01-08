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В Одесі в січні розпустилися проліски: фото квітучої аномалії

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Одеса, Субота 08 січня 2022 14:51
В Одесі в січні розпустилися проліски: фото квітучої аномалії Фото: проліски в Одесі в січні (t.me / Одеса INFO)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі через незвично теплу погоду в січні розпустилися проліски, що зазвичай відбувається тільки ранньою весною. Але це не вся аномалія з флорою Південної Пальміри - в мережі розповіли також, що стали цвісти черешні, а на гортензіях прокидаються бруньки.

Про це 8 січня передає "Одеса INFO" у Telegram-каналі.

Проліски помітили жителі одного з дворів на житловому масиві Черемушки. Пояснюється такий квітковий феномен теплою погодою, яка тримається вже кілька днів, хоч і другий місяць зими на дворі.

При цьому, як очікується, незабаром січневі проліски стануть жертвою обіцяного синоптиками похолодання і морозів, які віщують наступного тижня.

У мережі показали фото, як зараз виглядає така краса.

В Одесі в січні розпустилися проліски: фото квітучої аномалії

В Одесі розпускаються проліски в січні (фото: t.me / Одеса INFO)

У коментарях під постом один з користувачів мережі, одесит Сергій, зазначив, що у нього цвіте черешня. Ще одна городянка, Світлана, додала, що зараз на гортензіях "теж бруньки починають прокидатися", але нічого хорошого в цьому вона не вбачає, оскільки "дуже погано, що починає цвісти те, що за природою ще має спати".

До речі, буквально днями, незабаром після Нового року, проліски розцвіли й на Закарпатті, у місті Свалява.

Додамо також, що перед цим в Одесі на початку зими зацвіла сакура, і в мережі показали захоплююче відео аномалії.

Тим часом нагадаємо, нещодавно з ініціативи Мінприроди був підготовлений і представлений лякаючий звіт дослідників, які проаналізували вплив кліматичних змін в нашій країні на ключові сектори економіки в 21-му столітті - так були названі області України, які зазнають руйнівних втрат через зміну клімату.

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