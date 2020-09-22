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В Одессе нетрезвый мужчина залез в вольер со львами: видео инцидента

Автор: Роман Мирончук

В одесском биопарке мужчина забрался в вольер ко львам

В одесском биопарке нетрезвый мужчина решил сделать фотографии с дикими животными. Он залез в вольер, в котором находились тигры. Полицейским пришлось вытаскивать мужчину и применять силу.

Видео инцидента опубликовали очевидцы во вторник, 22 сентября. Работники биопарка сразу же вызвали охрану, а львов перевели в другой вольер. На видео видно, как полицейский подходит к мужчине, а тот снимает все на смартфон.

В Одессе мужчина залез в вольер со львами (видео: YouTube)

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Мужчину забрызгали газовым баллончиком, скрутили его, надели наручники и вывели из вольера.

Напомним, в Одессе в трамвае двое неадекватных мужчин в состоянии алкогольного опьянения избили пенсионерку. Кроме того, они также совершили нападение и на других пассажиров преклонного возраста. В результате инцидента водитель самостоятельно смог выбросить неадекватов из салона общественного транспорта.

Ранее мы также писали о том, что украинка закатила скандал при остановке патрульными и съела документ. Дело в том, что патрульные остановили женщину, у которой не был пристегнут ремень безопасности. Женщина же в свою очередь оправдывалась и заявила, что сняла ремень при остановке полиции.

Полицейские составили постановление, но когда предоставили копию для ознакомления женщине, то она съела его.

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