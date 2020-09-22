В Одесі нетверезий чоловік заліз у вольєр з левами: відео інциденту

В одеському биопарке нетверезий чоловік вирішив зробити фотографії з дикими тваринами. Він заліз у вольєр, в якому знаходилися тигри. Поліцейським довелося витягати чоловіка і застосовувати силу.

Відео інциденту опублікували очевидці у вівторок, 22 вересня. Працівники біопарку відразу ж викликали охорону, а левів перевели в інший вольєр. На відео видно, як поліцейський підходить до чоловіка, а той знімає все на смартфон.

В Одесі чоловік заліз у вольєр з левами (відео: YouTube)

Чоловіка залили газовим балончиком, скрутили його, наділи наручники і вивели із вольєра.

Нагадаємо, в Одесі у трамваї двоє неадекватних чоловіків у стані алкогольного сп'яніння побили пенсіонерку. Крім того, вони також здійснили напад і на інших пасажирів похилого віку. В результаті інциденту водій самостійно зміг викинути неадекватів з салону громадського транспорту.

Раніше ми писали про те, що українка влаштувала скандал при зупинці патрульними і з'їла документ. Річ у тім, що патрульні зупинили жінку, у якої не був пристебнутий ремінь безпеки. Жінка ж своєю чергою виправдовувалася і заявила, що зняла ремінь при зупинці поліції.

Поліцейські склали постанову, але коли надали копію для ознайомлення жінці, то вона з'їла її.