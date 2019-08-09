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В Одессе надувная горка упала и придавила ребенка: детали ЧП и видео

STYLERПроисшествия    09.08.2019 - 17:07
В Одессе надувная горка упала и придавила ребенка: детали ЧП и видео
На пляже Одессы надувная горка упала на ребенка (коллаж: РБК-Украина)

Ураган пронесся пляжами Одессы в пятницу, 9 августа

В Одессе снова бушевал ураган. В пятницу, 9 августа, на одном из пляжей произошло чрезвычайное происшествие - огромная надувная горка сорвалась с места и придавила ребенка. Об этом в социальных сетях пишут очевидцы происшествия.

ЧП произошло в разгар непогоды на пляже на 14-й станции Большого Фонтана в Одессе. 

Очевидцы сняли на видео, как надувная горка во время шквального ветра вместе с металлической конструкцией упала на ребенка. Стоящие рядом надувной "банан" и матрас на огромной скорости унесло в море.

 
Горка

В пятницу, 9 августа, на на пляже на 14-й станции Большого Фонтана надувная горка упала на ребенка и придавила его. Видео: Одесса live Подписывайтесь на наш канал в Телеграм https://t.me/dumskayatv

Опубліковано Думская ТВ Пʼятниця, 9 серпня 2019 р.

На пляже Одессы надувная горка упала на ребенка (видео: facebook.com/DumskayaTV)

Отметим, что во время непогоды одесситов просят покинуть пляжи, соблюдать правила безопасности и не выходить без надобности из дома.

К слову, о надвигающейся на регион грозе на своей странице сообщала и Наталка Диденко. Синоптик посоветовала отдыхающим на южном побережье быть осторожными и следить за детьми.

В Одессе надувная горка упала и придавила ребенка: детали ЧП и видео

Скрин: facebook.com/tala.didenko

Ранее были опубликованы шокирующие снимки последствий прорыва насыпи под Одессой, в результате которого на село в Белгород-Днестровском районе сошел селевой поток.

Кстати, в Одесской области во время урагана на видео сняли огромный смерч, который изрядно напугал жителей региона.

Напомним, недавно мощный ураган пронесся по Запорожской области. Стихия срывала с домов крыши и валила деревья и столбы. В сети появились видео бури.

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