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Дороги просто "уплыли": ужасающие снимки последствий стихии под Одессой

STYLERПроисшествия    04.08.2019 - 19:29
Дороги просто "уплыли": ужасающие снимки последствий стихии под Одессой
Ливень под Одессой смыл дороги и затопил авто - последствия стихии на фото (коллаж РБК-Украина)

Ливень под Одессой причинил масштабные разрушения

Под Одессой прошли сильные дожди, которые затопили десятки авто и разрушили несколько дорог. Бурные потоки воды размыли дороги в Белгород-Днестровском. На улице Еврейской даже образовался провал, в который упал автомобиль. Об этом сообщает Бессарабия Inform.

Как сообщается, на данный момент на месте происшествия работают коммунальщики. Больше всего из-за дождя серьезно пострадали улицы Толбухина и Десантников. Также на некоторых улицах образовались целые озера, в которых тонули автомобили. Кроме того, из-за непогоды часть домов Белгород-Днестровского оказались обесточены.

 

Ливень под Одессой смыл дороги и затопил авто - последствия стихии на фото (фото: Бессарабия Inform)

Напомним, что мощный ливень в Одессе залил улицы буквально за несколько минут, и в некоторых районах города образовались настоящие водные каналы. Также непогода разгулялась и в пригороде, где был зафиксирован смерч. Воздушную воронку сняли на видео очевидцы. В сети показали последствия стихии, которая прошлась по Южной Пальмире.

Жители сняли на камеру зрелищное природное явление - смерч - эта довольно высокая воронка в небе в дневное время образовалась под Одессой недалеко от черты города.

Ливень под Одессой смыл дороги и затопил авто - последствия стихии на фото (видео: youtube.com)

Как сообщалось ранее, на днях мощный ураган пронесся по Запорожской области. Стихия срывала с домов крыши и валила деревья и столбы. В сети появились видео бури.

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