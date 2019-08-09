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В Одесі надувна гірка впала і придавила дитину: деталі НП на пляжі

STYLERПодії    09.08.2019 - 17:09
В Одесі надувна гірка впала і придавила дитину: деталі НП на пляжі
На пляжі Одеси надувна гірка впала на дитину (колаж: РБК-Україна)

Буревій пронісся пляжами Одеси в п'ятницю, 9 серпня

В Одесі знову вирував ураган. У п'ятницю, 9 серпня, на одному з пляжів сталася надзвичайна подія - величезна надувна гірка зірвалася з місця і придавила дитину. Про це у соціальних мережах пишуть очевидці події.

НП сталася в розпал негоди на пляжі на 14-й станції Великого Фонтану в Одесі.

Очевидці зняли на відео, як надувна гірка під час шквального вітру разом з металевою конструкцією впала на дитину. Надувний "банан" і матрас, що стояли поруч, на величезній швидкості понесло в море.

 
Гірка

У п'ятницю, 9 серпня, на пляжі на 14-й станції Великого Фонтану надувна гірка впала на дитину і придавила його. Відео: Одеса live Підписуйтесь на наш канал в Телеграм https://t.me/dumskayatv

Опубліковано Думська ТБ П'ятниця, 9 серпня 2019 р.

На пляжі Одеси надувна гірка впала на дитину (відео: facebook.com/DumskayaTV)

Зазначимо, що під час негоди одеситів просять покинути пляжі, дотримуватися правил безпеки і не виходити без потреби з дому.

До речі, про грозу, що насувається на регіон, на своїй сторінці повідомляла і Наталка Діденко. Синоптик порадила відпочиваючим на південному узбережжі бути обачними і пильнувати за дітьми.

В Одесі надувна гірка впала і придавила дитину: деталі НП на пляжі

Скрін: facebook.com/tala.didenko

Раніше були опубліковані шокуючі знімки наслідків прориву насипу під Одесою, в результаті якого на село в Білгород-Дністровському районі зійшов селевий потік.

До речі, в Одеській області під час урагану на відео зняли величезний смерч, який неабияк налякав жителів регіону.

Нагадаємо, нещодавно потужний буревій пронісся по Запорізькій області. Стихія зривала з будинків дахи і валила дерева і стовпи. У мережі з'явилися відео бурі.

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