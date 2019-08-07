Как после Куреневской трагедии: появились фото последствий схода селя под Одессой

Селевой поток под Одессой (коллаж: РБК-Украина, фото: dumskaya.net)

Селевой поток разрушил дачный поселок неподалеку Белгород-Днестровского

Огромный селевой поток, накрывший село Молога в Белгород-Днестровском районе Одесской области 4 августа, стал следствием сильнейшего ливня. Из-за осадков прорвало насыпь в соседнем селе Семеновка и огромный поток из воды и грязи понесся на Мологу, расположенную на берегу Днестровского лимана. Фото и видео последствий публикует издание Думская.

Более всего досталось дачному поселку Садовое, расположенное на краю села. Там из-за полутораметрового потока погиб 69-летний мужчина, бывший сварщик, который приехал отдохнуть на дачу.

Спустя трое суток после схода селя жители Мологи продолжают откапывать свои дома. И называют чудом, что им удалось выстоять против катаклизма.

Схема пути селевого потока (dumskaya.net)

Неподалеку от дачного поселка расположена природная низина, которая собирает воду и несет ее в сторону лимана. Но несколько лет назад ее перегородили насыпью, на которой проложили дорогу. Но природа взяла свое - насыпь вместе с дорогой 4 августа двинулась в сторону Садового.

Селевой поток под Одессой (фото: dumskaya.net)

Сейчас на дороге зияет огромная дыра, около тридцати метров в длину, которую вырыл поток воды. Три трубы, расположенные неподалеку от места прорыва, не смогли обеспечить нормальный сток дождевой воды, которая накапливалась, пока не прорвала плотину.

Селевой поток под Одессой (фото: dumskaya.net)

Дождь пошел в пять часов вечера, а в семь начался настоящий ливень.

Местный житель Александр Бырка, дом которого одним из первых принял на себя удар стихии, рассказывает, что в один момент его дом оказался со всех сторон окружен водой. На огороде озеро, а на улице река - выбраться на автомобиле из ловушки было немыслимо.

Селевой поток под Одессой (фото: dumskaya.net)

Рука Александра перебинтована - он порезался о край профнастила, пытаясь удержаться за забор.

"Это был самый ужасный день за всю мою жизнь, за все 33 года", - вспоминает мужчина.

Селевой поток под Одессой (фото: dumskaya.net)

Еще одному дачнику, 83-летнему мужчине чудом удалось выжить - дедушка успел забраться на виноградную арку. Его сняли оттуда внуки, которым пришлось ждать, пока поток хоть немного спадет, чтобы забрать дедушку.

Селевой поток под Одессой (фото: dumskaya.net)

Кроме того поток воды сорвал с фундамента один из домов. Двухэтажное строение закинуло на припаркованный рядом автомобиль. Огороды, где еще пару дней назад наливались соком фрукты и овощи, теперь покрыты 40-сантиметровым слоем ила.

Селевой поток под Одессой (видео: YouTube/Думская)

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