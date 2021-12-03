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В Одессе в начале декабря зацвела сакура: захватывающее видео аномалии

Автор: Тетяна Самарук

В начале зимы в Одессе расцвела сакура. В частности, дерево с цветками заметили местные в парке Победы.

Видео опубликовало издание "Думская" в Telegram.

Так, сакуру заметили в пятницу, 3 декабря.

На фото видно, что на сакуре появилось несколько ярких цветков.

"А в парке Победы зимой зацвела сакура! Вон цветочки", – сказала автор видео.

В комментариях пользователи приятно поражены от увиденного.

  • Вот так!;
  • Отлично, такая зима нам подходит!;
  • Интересно;
  • Это погода для деревьев.

Ранее мы сообщали о самую длинную аллея сакур Украины. Так, в киевском парке "Киото", который находится между станциями метро "Черниговская" и "Лесная", в мае зацвела самая длинная аллея сакур в Украине.

Также мы писали, какие цветы лучше посеять в начале зимы по снегу. В частности, для садоводов зимняя пора отлично подойдет для посева некоторых цветов, которые станут прекрасно развиваться после закладки семян в декабре. Все потому, что снег в перспективе может придать растениям больше силы и "закалить".

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Одессасакура