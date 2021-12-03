В Одесі на початку грудня зацвіла сакура: захоплююче відео аномалії

На початку зими в Одесі розквітла сакура. Зокрема, дерево з квітками помітили місцеві у парку Перемоги.

Раніше ми повідомляли про найдовшу алея сакур України. Так, у київському парку "Кіото", який знаходиться між станціями метро "Чернігівська" і "Лісова", у травні зацвіла найдовша в Україні алея сакур.

Також ми писали, які квіти краще посіяти на початку зими по снігу. Зокрема, для садівників зимова пора відмінно підійде для посіву деяких квітів, які стануть чудово розвиватися після закладки насіння в грудні. Все тому, що сніг в перспективі може надати рослинам більше сили та "загартувати".