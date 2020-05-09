В Одессе набросились на журналистку на торжестве 9 мая: что произошло

9 мая в Украине (коллаж: РБК-Украина)

В День победы над нацизмом в Одессе журналистка пострадала из-за замечания

В Одессе в День победы над нацизмом напали на журналистку из-за георгиевской ленточки. Во время торжеств по поводу Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне пророссийские активисты набросилась на сотрудницу СМИ после сделанного им замечания. Пострадавшая журналистка даже обратилась в полицию.

Как сообщается, 9 мая в Одессе во время торжества Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне пострадала журналистка. Фото инцидента опубликованы в местном издании "Думская", журналистка которого пострадала в конфликте.

Журналистка Алена Балаба сделала замечание одной из участниц торжеств, которые проходят в Одессе 9 мая, по поводу георгиевской ленты на руке. Женщина отреагировала неадекватно, набросившись на сотрудницу СМИ. В конфликте ее поддерживали другие сторонники "русского мира".

В Одессе напали на журналистку (фото: "Думская")

"Наша сотрудница пыталась помочь полицейским, которые требовали от одной из пришедших к памятнику Неизвестному матросу снять ленту, похожую на георгиевскую. Журналистка отделалась вырванным клоком волос", - написали в издании.

9 мая в Одессе напали на журналистку

По поводу случившегося журналистка обратилась в райотдел полиции, где написала соответствующее заявление.

В Одессе напали на журналистку из-за георгиевской ленты

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