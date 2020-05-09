День победы 9 мая: открытки и поздравления в стихах

День победы 9 мая (фото: УНИАН)

День победы 9 мая украинцы отпразднуют без парадов, но это не уменьшит значимости великого праздника

День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая украинцы отметят без пышных торжеств и салюта, но это не умаляет подвига наших предков, которые 75 лет назад сражались за всех нас. В этот день мы с гордостью и почтением вспоминаем о тех страшных днях, которые предшествовали великому празднику.

Отметим, что тогда - 9 мая 1945 года - многие еще не могли поверить, что война закончилась. Поэтому пышного праздника, как такового не было. А парад с использованием военной техники впервые провели 24 июня 1945-го. В 2020 году 9 мая тоже будет тихим, но это не помешает нам вспомнить о подвиге украинцев, ведь в нашей стране нет ни одной семьи, в которой не было бы своей истории о Войне.

В материале Styler мы предлагаем в стихах, открытках, картинках и прозе присоединиться к поздравлению родных, близких и друзей с великим праздником - Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Поздравьте близких красивыми стихами и открытками с 9 мая

Уж давно отгремела война,

Снова синее небо над нами.

Только память о прошлом жива,

Эту боль не забыть нам с годами.



Не забыть молодых тех ребят,

Что победу для нас приближали.

Не имея дороги назад,

Лишь вперед под обстрелом бежали.



С Днем победы! Пусть птицы поют,

Пусть планета пестреет цветами.

Небосклон разукрасит салют

В честь героев, что нынче не с нами!

***

Желаю неба чистого,

И мира без войны,

И солнышка лучистого,

Над всей землей страны.



Родных, любимых - с праздником!

Любви, здоровья, сил!

Чтоб каждый день вас радовал

И счастье приносил.

Великий праздник - День победы -

Мы отмечаем каждый май.

Спасибо скажем нашим дедам.

Здоровья, Господи, им дай.



Как хорошо, что мы все живы,

Звучит везде пусть детский смех.

Желаю много дней счастливых,

Исчезнут беды пусть у всех.

***

С весной приходит День победы,

И каждый раз мы ждем его!

Все меньше с нами ветеранов,

И горько всем нам оттого.



Мы рады жить под чистым небом,

Спасибо тем, кто воевал.

Так сохраним же это счастье,

За нас ведь кто-то пострадал.



От всей души я поздравляю!

Желаю мира и добра,

Народа подвиг чтим всегда мы

И не забудем никогда!

С Днем победы!

Поклон ветеранам,

Что сумели нам мир подарить,

Мы гордимся их подвигом славным,

Их всю жизнь будем помнить и чтить.



И зажгутся огни обелисков,

Расцветут маки в дальних краях,

Словно в память о славных солдатах,

Что погибли в кровавых боях...

***

Пусть в этот день умолкнут звуки,

Пусть время бег замедлит свой,

Пусть вспомнят подвиг дедов внуки,

Почтут их память тишиной.



Пусть их немеркнущая слава

Оставит в прошлом страх войны,

Пусть будет мирною держава,

Пусть дети спят и видят сны.



Пусть люди верят, ждут и любят

По деревням и городам,

Они ваш подвиг не забудут,

Спасибо, ветераны, вам!

С Днем победы поздравляю!

Быть счастливыми желаю,

В мире и любви прожить,

Подвиг славный не забыть!



Чтобы солнце ярким было,

Небо чистое всегда,

Чтоб ни боли, ни страданий

Мы не знали никогда!

***

Все мы помним: это праздник,

Грустный самый, но родной,

Подарил он людям счастье,

Ей, ему, и нам с тобой.



Каждому желаю мира,

Неба, света и добра,

Чтобы жизнь была прекрасна,

Завтра - лучше, чем вчера!

Блестят слезинки на глазах,

Мелькает седина в висках.

Нам жизнь спасали ветераны,

Сквозь боль и горечь, страх и раны.



И Вас с великим днем победы,

От всего сердца поздравляю.

Хочу за жизнь сказать спасибо,

Здоровья крепкого желаю!

***

С великим праздником победы

Я поздравляю нынче Вас.

Далась огромною ценою

Она тем, кто погиб за нас.



Пусть же угаснут все конфликты,

Войны сойдут с лица земли.

Чтоб Ваши дети без опаски

К лучшему будущему шли.



Всем на планете я желаю

Под светлым небом долго жить,

Пусть никогда Вам не придется

За это жизнью заплатить.

Поздравления в прозе и красивые картинки с Днем победы

Поздравляем вас со славным днем, провозгласившим торжество мира, с Днем победы. Пусть в этот великий праздник будет спокойно у вас на душе и в сердце, пусть будут здоровы и счастливы ваши близкие. Берегите мир и гармонию, цените жизни, свято чтите подвиг своего народа.

***

С Днем победы! Желаю, чтобы на нашей планете был мир и покой, а в наших сердцах - надежда и радость. И пусть великие подвиги наших дедов не будут забыты. Желаю здоровья, любви, счастья и ярких красок жизни!

Картинка с Днем победы (фото: pixabay.com)

День, когда слов не хватает и эмоции переполняют до слез, когда сердце сжимается при упоминании о великих событиях, о великой победе! Хочется пожелать светлого спокойного неба и чтобы память сохраняла важность этого дня!

***

От всей души поздравляю с Днем победы и хочу пожелать жить счастливо на этой планете, храня в сердце гордость и благодарность за мир и покой. Пусть не будет места для войны, пусть каждый рассвет приносит только радость и любовь!

Картинка с Днем победы (фото: pixabay.com)

Поздравляю с Днем победы и от души желаю с достоинством и честью вспомнить павших героев, с великодушием и искренней улыбкой поблагодарить наших ветеранов, с доброй надеждой смотреть в будущее и с превеликим счастьем жить в настоящем.

***

Поздравляю с этим великим и радостным днем - с Днем победы. Желаю, чтобы всегда в твоей жизни был мир и достаток, чтобы близкие улыбались и не болели, чтобы сердце твое помнило ту историю и гордилось подвигами дедов. Счастья и майских теплых надежд.

Картинка с Днем победы (фото: pixabay.com)

Ранее мы писали, чем отличаются День памяти и примирения 8 мая и День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая.