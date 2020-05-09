День победы 9 мая: открытки и поздравления в стихах

День победы 9 мая украинцы отпразднуют без парадов, но это не уменьшит значимости великого праздника
День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая украинцы отметят без пышных торжеств и салюта, но это не умаляет подвига наших предков, которые 75 лет назад сражались за всех нас. В этот день мы с гордостью и почтением вспоминаем о тех страшных днях, которые предшествовали великому празднику.
Отметим, что тогда - 9 мая 1945 года - многие еще не могли поверить, что война закончилась. Поэтому пышного праздника, как такового не было. А парад с использованием военной техники впервые провели 24 июня 1945-го. В 2020 году 9 мая тоже будет тихим, но это не помешает нам вспомнить о подвиге украинцев, ведь в нашей стране нет ни одной семьи, в которой не было бы своей истории о Войне.
В материале Styler мы предлагаем в стихах, открытках, картинках и прозе присоединиться к поздравлению родных, близких и друзей с великим праздником - Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Уж давно отгремела война,
Снова синее небо над нами.
Только память о прошлом жива,
Эту боль не забыть нам с годами.
Не забыть молодых тех ребят,
Что победу для нас приближали.
Не имея дороги назад,
Лишь вперед под обстрелом бежали.
С Днем победы! Пусть птицы поют,
Пусть планета пестреет цветами.
Небосклон разукрасит салют
В честь героев, что нынче не с нами!
***
Желаю неба чистого,
И мира без войны,
И солнышка лучистого,
Над всей землей страны.
Родных, любимых - с праздником!
Любви, здоровья, сил!
Чтоб каждый день вас радовал
И счастье приносил.
Великий праздник - День победы -
Мы отмечаем каждый май.
Спасибо скажем нашим дедам.
Здоровья, Господи, им дай.
Как хорошо, что мы все живы,
Звучит везде пусть детский смех.
Желаю много дней счастливых,
Исчезнут беды пусть у всех.
***
С весной приходит День победы,
И каждый раз мы ждем его!
Все меньше с нами ветеранов,
И горько всем нам оттого.
Мы рады жить под чистым небом,
Спасибо тем, кто воевал.
Так сохраним же это счастье,
За нас ведь кто-то пострадал.
От всей души я поздравляю!
Желаю мира и добра,
Народа подвиг чтим всегда мы
И не забудем никогда!
С Днем победы!
Поклон ветеранам,
Что сумели нам мир подарить,
Мы гордимся их подвигом славным,
Их всю жизнь будем помнить и чтить.
И зажгутся огни обелисков,
Расцветут маки в дальних краях,
Словно в память о славных солдатах,
Что погибли в кровавых боях...
***
Пусть в этот день умолкнут звуки,
Пусть время бег замедлит свой,
Пусть вспомнят подвиг дедов внуки,
Почтут их память тишиной.
Пусть их немеркнущая слава
Оставит в прошлом страх войны,
Пусть будет мирною держава,
Пусть дети спят и видят сны.
Пусть люди верят, ждут и любят
По деревням и городам,
Они ваш подвиг не забудут,
Спасибо, ветераны, вам!
С Днем победы поздравляю!
Быть счастливыми желаю,
В мире и любви прожить,
Подвиг славный не забыть!
Чтобы солнце ярким было,
Небо чистое всегда,
Чтоб ни боли, ни страданий
Мы не знали никогда!
***
Все мы помним: это праздник,
Грустный самый, но родной,
Подарил он людям счастье,
Ей, ему, и нам с тобой.
Каждому желаю мира,
Неба, света и добра,
Чтобы жизнь была прекрасна,
Завтра - лучше, чем вчера!
Блестят слезинки на глазах,
Мелькает седина в висках.
Нам жизнь спасали ветераны,
Сквозь боль и горечь, страх и раны.
И Вас с великим днем победы,
От всего сердца поздравляю.
Хочу за жизнь сказать спасибо,
Здоровья крепкого желаю!
***
С великим праздником победы
Я поздравляю нынче Вас.
Далась огромною ценою
Она тем, кто погиб за нас.
Пусть же угаснут все конфликты,
Войны сойдут с лица земли.
Чтоб Ваши дети без опаски
К лучшему будущему шли.
Всем на планете я желаю
Под светлым небом долго жить,
Пусть никогда Вам не придется
За это жизнью заплатить.
Поздравляем вас со славным днем, провозгласившим торжество мира, с Днем победы. Пусть в этот великий праздник будет спокойно у вас на душе и в сердце, пусть будут здоровы и счастливы ваши близкие. Берегите мир и гармонию, цените жизни, свято чтите подвиг своего народа.
***
С Днем победы! Желаю, чтобы на нашей планете был мир и покой, а в наших сердцах - надежда и радость. И пусть великие подвиги наших дедов не будут забыты. Желаю здоровья, любви, счастья и ярких красок жизни!
Картинка с Днем победы (фото: pixabay.com)
День, когда слов не хватает и эмоции переполняют до слез, когда сердце сжимается при упоминании о великих событиях, о великой победе! Хочется пожелать светлого спокойного неба и чтобы память сохраняла важность этого дня!
***
От всей души поздравляю с Днем победы и хочу пожелать жить счастливо на этой планете, храня в сердце гордость и благодарность за мир и покой. Пусть не будет места для войны, пусть каждый рассвет приносит только радость и любовь!
Картинка с Днем победы (фото: pixabay.com)
Поздравляю с Днем победы и от души желаю с достоинством и честью вспомнить павших героев, с великодушием и искренней улыбкой поблагодарить наших ветеранов, с доброй надеждой смотреть в будущее и с превеликим счастьем жить в настоящем.
***
Поздравляю с этим великим и радостным днем - с Днем победы. Желаю, чтобы всегда в твоей жизни был мир и достаток, чтобы близкие улыбались и не болели, чтобы сердце твое помнило ту историю и гордилось подвигами дедов. Счастья и майских теплых надежд.
Картинка с Днем победы (фото: pixabay.com)
Ранее мы писали, чем отличаются День памяти и примирения 8 мая и День победы над нацизмом во Второй мировой войне 9 мая.