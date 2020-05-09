В Одесі накинулися на журналістку на урочистостях 9 травня: що сталося

У День перемоги над нацизмом в Одесі журналістка постраждала через зауваження
В Одесі у День перемоги над нацизмом напали на журналістку через георгіївську стрічку. Під час урочистостей з приводу Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні проросійські активісти накинулася на співробітницю ЗМІ після зробленого їм зауваження. Постраждала журналістка навіть звернулася в поліцію.
Як повідомляється, 9 травня в Одесі під час святкування Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні постраждала журналістка. Фото інциденту опубліковані в місцевому виданні "Думська", журналістка якого постраждала в конфлікті.
Журналістка Олена Балаба зробила зауваження одній з учасниць урочистостей, які проходять в Одесі 9 травня, з приводу георгіївської стрічки на руці. Жінка відреагувала неадекватно, накинувшись на співробітницю ЗМІ. В конфлікті її підтримували інші прихильники "русского мира".
В Одесі напали на журналістку (фото: "Думська")
"Наша співробітниця намагалася допомогти поліцейським, які вимагали від однієї з тих, що прийшли до пам'ятника Невідомому матросу зняти стрічку, схожу на георгіївську. Журналістка розплатилася вирваним клоком волосся", - написали у виданні.
9 травня в Одесі напали на журналістку
З приводу того, що сталося журналістка звернулася до райвідділу поліції, де написала відповідну заяву.
В Одесі напали на журналістку через георгіївську стрічку
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