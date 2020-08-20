В Одессе мотоцикл на скорости снес женщину с детьми на переходе: очевидцы хотели устроить самосуд

В Одессе водитель мотоцикла совершил наезд на женщину, которая переходила по пешеходному переходу вместе с двумя детьми. Очевидцы происшествия едва не устроили нарушителю самосуд.

Инцидент произошел на улице Семена Палия в Одессе. Женщина переходила дорогу с детьми по пешеходному переходу, а водитель мотоцикла ехал на большой скорости и сбил их. Детали сообщили в Telegram-канале "Одесса. Info".

ДТП произошло около восьми часов вечера возле остановки транспорта "Крыжановка". Женщина и ее дети к счастью, остались живы. Однако они получили незначительные повреждения и их госпитализировали в больницу. Очевидцы происшествия были настолько возмущены ситуация, что набросились на водителя мотоцикла и хотели устроить самосуд. Однако их остановили.

В Одессе мотоциклист сбил на переходе женщину с двумя детьми

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что в Харькове водитель легкового автомобиля наехал на молодую девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу с коляской. Девушка оказалась медсестрой ВСУ, она сильно пострадала и на данный момент находится в реанимации.

Также мы сообщали о том, что под Киевом водитель сбил ребенка прямо возле дома. В деле о трагическом происшествии появились новые странные детали.