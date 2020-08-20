В Одесі мотоцикл на швидкості збив жінку з дітьми на переході: очевидці хотіли влаштувати самосуд

В Одесі водій мотоцикла здійснив наїзд на жінку, яка переходила по пішохідному переходу разом з двома дітьми. Очевидці події ледь не влаштували порушнику самосуд.

Інцидент стався на вулиці Семена Палія в Одесі. Жінка переходила дорогу з дітьми по пішохідному переходу, а водій мотоцикла їхав на великій швидкості та збив їх. Деталі повідомили в Telegram-каналі "Одеса. Info".

ДТП сталася близько восьмої години вечора біля зупинки транспорту "Крижанівка". Жінка та її діти на щастя, залишилися живі. Однак вони отримали незначні ушкодження і їх госпіталізували в лікарню. Очевидці події були настільки обурені ситуацією, що накинулися на водія мотоцикла і хотіли влаштувати самосуд. Однак їх зупинили.

В Одесі мотоцикліст збив на переході жінку з двома дітьми

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що у Харкові водій легкового автомобіля наїхав на молоду дівчину, яка переходила дорогу по пішохідному переходу з коляскою. Дівчина виявилася медсестрою ВСУ, вона сильно постраждала і на цей момент знаходиться в реанімації.

Також ми повідомляли про те, що під Києвом водій збив дитину прямо біля будинку. У справі про трагічну подію з'явилися нові дивні деталі.