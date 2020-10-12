В Одессе море стало красным: биологи предупредили об опасных токсинах

У берегов Одессы вода в море стала красной. Ученые называют это явление "красными приливами" и отмечают, что в 2020 году оно стало самым масштабным и опасным.

Как рассказал химик-биолог Владислав Балинский на своей странице в Facebook, красный оттенок морю придают водоросли, которые начали бурно развиваться и выделять в окружающую среду целый ряд опасных токсинов.

"Яд растворяется в воде, включается в пищевые цепочки и накапливается в рыбе, моллюсках, ракообразных, испаряется в атмосферу. У исследователей "красных приливов" фиксировались поражения органов дыхания летучими токсинами", - объяснил специалист и добавил, что такие явления очень опасны для здоровья человека, так как могут вызвать сильное отравление токсинами.

Он перечислил опасности, которые несут для человека "красные приливы":

Ухудшение памяти и обучаемости

Амнезия (потеря кратковременной памяти)

Токсические повреждения головного мозга и неврологические симптомы

Понос, рвота, боли в животе

Респираторные эффекты

Повреждения кожи

Сильное паралитическое отравление, которое может привести к смерти

Балинский призвал не купаться в море и не употреблять морские продукты, которые были выловлены у берегов Одессы в этот период времени.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые рассказали о новом опасном феномене, который появился в Черном море.

А также рассказывали о том, что в Сумах произошел выброс аммиака.