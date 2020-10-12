В Одессе море стало красным: биологи предупредили об опасных токсинах

Биологи рассказали, какую опасность несут токсины в Черном море у берегов Одессы
У берегов Одессы вода в море стала красной. Ученые называют это явление "красными приливами" и отмечают, что в 2020 году оно стало самым масштабным и опасным.
Как рассказал химик-биолог Владислав Балинский на своей странице в Facebook, красный оттенок морю придают водоросли, которые начали бурно развиваться и выделять в окружающую среду целый ряд опасных токсинов.
"Яд растворяется в воде, включается в пищевые цепочки и накапливается в рыбе, моллюсках, ракообразных, испаряется в атмосферу. У исследователей "красных приливов" фиксировались поражения органов дыхания летучими токсинами", - объяснил специалист и добавил, что такие явления очень опасны для здоровья человека, так как могут вызвать сильное отравление токсинами.
Он перечислил опасности, которые несут для человека "красные приливы":
Балинский призвал не купаться в море и не употреблять морские продукты, которые были выловлены у берегов Одессы в этот период времени.
Напомним, ранее мы писали о том, что ученые рассказали о новом опасном феномене, который появился в Черном море.
А также рассказывали о том, что в Сумах произошел выброс аммиака.