В Одесі море стало червоним: біологи попередили про небезпечні токсини

Біля берегів Одеси вода в морі стала червоною. Вчені називають це явище "червоними припливами" і відзначають, що у 2020 році воно стало найбільш масштабним і небезпечним.

Як розповів хімік-біолог Владислав Балинський на своїй сторінці в Facebook, червоний відтінок морю надають водорості, які почали бурхливо розвиватися і виділяти в навколишнє середовище цілий ряд небезпечних токсинів.

"Отрута розчиняється у воді, включається в харчові ланцюжки та накопичується в рибі, молюсках, ракоподібних, випаровується в атмосферу. У дослідників "червоних припливів" фіксувалися ураження органів дихання летючими токсинами", - пояснив фахівець і додав, що такі явища дуже небезпечні для здоров'я людини, оскільки можуть викликати сильне отруєння токсинами.

Він перерахував небезпеки, які несуть для людини "червоні припливи":

Погіршення пам'яті та здатності до навчання

Амнезія (втрата короткочасної пам'яті)

Токсичні пошкодження головного мозку і неврологічні симптоми

Пронос, блювота, болі в животі

Респіраторні ефекти

Ушкодження шкіри

Сильне паралітичне отруєння, яке може призвести до смерті

Балинський закликав не купатися в морі та не вживати морські продукти, які були виловлені біля берегів Одеси в цей період часу

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені розповіли про новий небезпечний феномен, який з'явився в Чорному морі.

А також розповідали про те, що у Сумах стався викид аміаку.