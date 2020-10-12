ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Одесі море стало червоним: біологи попередили про небезпечні токсини

Автор: Анна Шиканова

Біологи розповіли, яку небезпеку несуть токсини у Чорному морі біля берегів Одеси

Біля берегів Одеси вода в морі стала червоною. Вчені називають це явище "червоними припливами" і відзначають, що у 2020 році воно стало найбільш масштабним і небезпечним.

Популярні новини

Як розповів хімік-біолог Владислав Балинський на своїй сторінці в Facebook, червоний відтінок морю надають водорості, які почали бурхливо розвиватися і виділяти в навколишнє середовище цілий ряд небезпечних токсинів.

"Отрута розчиняється у воді, включається в харчові ланцюжки та накопичується в рибі, молюсках, ракоподібних, випаровується в атмосферу. У дослідників "червоних припливів" фіксувалися ураження органів дихання летючими токсинами", - пояснив фахівець і додав, що такі явища дуже небезпечні для здоров'я людини, оскільки можуть викликати сильне отруєння токсинами.

Він перерахував небезпеки, які несуть для людини "червоні припливи":

  • Погіршення пам'яті та здатності до навчання
  • Амнезія (втрата короткочасної пам'яті)
  • Токсичні пошкодження головного мозку і неврологічні симптоми
  • Пронос, блювота, болі в животі
  • Респіраторні ефекти
  • Ушкодження шкіри
  • Сильне паралітичне отруєння, яке може призвести до смерті

Балинський закликав не купатися в морі та не вживати морські продукти, які були виловлені біля берегів Одеси в цей період часу

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені розповіли про новий небезпечний феномен, який з'явився в Чорному морі.

А також розповідали про те, що у Сумах стався викид аміаку.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Чорне мореводаэкологическая катастрофа