В Одессе массово нарушают карантин выходного дня

В Украине с 14 ноября начал действовать карантин выходного дня, который продлиться до 30 ноября, если его не продлят. При этом не все прислушались к требованию властей. Так, в Одессе люди массово нарушают карантинные ограничения.

Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал "Одесса INFO". На видео видно, как толпы людей гуляют по набережной и сидят за столиками кафе на улице. При этом на большинстве из них нет масок.

Карантин выходного дня в Одессе (видео: YouTube)

На втором видео можно увидеть, как люди отдыхают в клубе.

Карантин выходного дня в Одессе (видео: YouTube)

Напомним, что в Полтаве в торговых центрах крупные магазины бытовой техники и мобильной электроники продолжают работать в выходные дни несмотря на запрет властей. Только теперь они начали себя позиционировать как точки для продажи антисептиков.

Мы также писали о том, что главный санитарный врач и заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко рассказал, какие магазины могут работать во время карантина выходного дня.

По его словам, на выходных разрешена работа торговых заведений, в которых отведено не менее 60% площади под продукты питания. Он также добавил, что с начала действия карантина выходного дня фиксируют случаи "буквальной трактовки написанного в положении".

"К нам поступают сведения, что контролирующие органы требуют от супермаркетов и магазинов закрыть отделы непродовольственных товаров или убрать такие товары с полок", - заявил он.