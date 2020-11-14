В Полтаве магазины "переобулись" в точки для продажи антисептиков (фото)

В Полтаве магазины нашли способ работать в карантин выходного дня (коллаж: РБК-Украина)

Магазины электроники "притворились" точками для продажи антисептиков

В Полтаве в торговых центрах крупные магазины бытовой техники и мобильной электроники продолжили работать в выходные дни. Однако, теперь они позиционируют себя как точки для продажи антисептиков. Что происходит в полтавских торговых центрах – рассказали в Telegram-канале PavlovskyNews.

Как сообщается, "перепрофилизация" была в большинстве случаев формальной – для легализации работы магазина.

"По всему городу действует карантин выходного дня, но во множестве случаев происходит это формально. Как сообщают нам подписчики, к примеру, магазины мобильной связи и бытовой техники в ТРЦ объясняют свою работу продажей средств индивидуальной защиты от COVID-19", – говорится в подписи к опубликованным фото в ТЦ в Полтаве.

Как в ТЦ в Полтаве работают магазины в "карантин выходного дня" (фото: t.me/pavlovskynews)

Также сообщается, что администрация ТЦ покрывает арендаторов.

"К слову, администрации торговых центров не запрещают предпринимателям работать. Им при появлении проверки посоветовали говорить, что они пришли на уборку своей площади", – добавил журналист Андрей Павловский.

Также мы писали о том, что происходит "в карантин выходного дня" в разных городах Украины. Фото и подробности – в нашем эксклюзивном материале.

Напомним, что в Ровно на акцию протеста против "карантина выходного дня" собрались предприниматели рынков области. Они требуют от местной власти разрешить им работать.