Какие магазины могут работать в карантин выходного дня: в Минздраве уточнили правила

Полки с продуктами в супермаркете (фото: РБК-Украина)

Виктор Ляшко рассказал о работе торговых заведений после ужесточения карантина

Во время карантина выходного дня в Украине некоторые торговые заведения могут продолжить работу. В министерстве здравоохранения уточнили введенные ограничения и рассказали, кто имеет право продолжить торговлю.

По словам главного санитарного врача и заместителя главы Минздрава Виктора Ляшко, в положениях постановления о карантине выходного дня четко прописаны соответствующие нормы. Об этом передали на Facebook-странице министерства.

Так, на уик-эндах разрешена работа торговых заведений, в которых отведено не менее 60% площади под продукты питания.

"К нам поступают сведения, что контролирующие органы требуют от супермаркетов и магазинов закрыть отделы непродовольственных товаров или убрать такие товары с полок", - отметил он

Ляшко добавил, что с начала действия карантина выходного дня с 14 ноября фиксируют случаи "буквальной трактовки написанного в положении".

"Стоит отметить, что соответствующим пунктом постановления о карантине "выходного дня" разрешено работу супермаркетов и магазинов с площадью 60% и более под пищевые продукты, без ограничения торгового ассортимента заведения", - подчеркнул он.

Ране сообщалось, что происходит в городах Украины во время карантина выходного дня.

Также мы писали о том, что в сети появилось видео, как "Эпицентр" работает в карантин выходного дня, куда покупатели приходят даже с детьми.