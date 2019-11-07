В Одесі маршрутник викинув на вулицю хворого пасажира (відео)

В Одесі маршрутник викинув на вулицю пасажира (Колаж РБК-Україна)

Маршрутник просто виніс пасажира на вулицю і кинув на асфальті

В Одесі водій маршрутного автобуса залишив на вулиці пасажира, якому стало погано і навіть не викликав для нього швидку медичну допомогу. Про кричущий випадок повідомила свідок інциденту Ірина Чернова в соціальній мережі Facebook, повідомляє видання "Думська".

Інцидент стався в середу ввечері, 6 листопада, на кінцевій зупинці маршрутних автобусів №150 на Олександрівському проспекті,7.

Пасажиру стало погано в салоні і водій не придумав нічого кращого, як винести його з автобуса і просто залишити на вулиці. Водієві допомогли також його колеги з інших автобусів. Після того, як чоловіка перенесли на вулицю, всі сіли по своїх транспортних засобах і поїхали.

Фото: Ірина Чернова

Очевидці події зазначають, що від чоловіка не пахло алкоголем і він був одягнений нормально, охайно. Багато хто просто обходив лежачого на землі чоловіка і навіть не цікавилися, що сталося. А один з перехожих підійшов і вдарив ногою лежачого, перевіряючи, чи він живий.

Ірина Чернова викликала швидку медичну допомогу, яка приїхала буквально через 7 хвилин і прийняла рішення госпіталізувати потерпілого.

В Одесі водій маршрутки викинув на вулицю хворого пасажира (Відео: YouTube/Думська)