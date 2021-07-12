В Одессе люди с детьми купались и загорали рядом с утопленником (видео)

На одесском пляже Аркадия около 8 часов утра из моря достали тело мужчины, который утонул в море. При этом его оставили возле берега и просто накрыли простыней, а тело забрали только ближе к полудню. Все это время возле трупа загорали и купались отдыхающие, включая детей.

Об этом инциденте сообщил Telegram-канал " Украина Сейчас ".

"Все это время отдыхающих, кажется, не смущал рядом лежащий труп. Они загорали и купались. Рядом играли дети. Жуткое зрелище", - говорится в сообщении.

Также опубликовано видео, на котором видно все происходящее.

Пользователи сети прокомментировали инцидент.