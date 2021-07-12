В Одесі люди з дітьми купалися і загоряли поруч з потопельником (відео)

На одеському пляжі Аркадія близько 8 години ранку з моря дістали тіло чоловіка, який потонув у морі. При цьому його залишили біля берега і просто накрили простирадлом, а тіло забрали тільки ближче до полудня. Весь цей час біля трупа засмагали і купалися відпочивальники, включаючи дітей.

Про цей інцидент повідомив Telegram-канал " Україна Зараз ".

"Весь цей час відпочивальників, здається, не бентежив поруч лежить труп. Вони засмагали і купалися. Поруч грали діти. Моторошне видовище", - йдеться в повідомленні.

Також опубліковано відео, на якому видно все, що відбувалося.

Користувачі мережі прокоментували інцидент.