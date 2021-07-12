В Одесі люди з дітьми купалися і загоряли поруч з потопельником (відео)

На одеському пляжі Аркадія близько 8 години ранку з моря дістали тіло чоловіка, який потонув у морі. При цьому його залишили біля берега і просто накрили простирадлом, а тіло забрали тільки ближче до полудня. Весь цей час біля трупа засмагали і купалися відпочивальники, включаючи дітей.
Про цей інцидент повідомив Telegram-канал "Україна Зараз".
"Весь цей час відпочивальників, здається, не бентежив поруч лежить труп. Вони засмагали і купалися. Поруч грали діти. Моторошне видовище", - йдеться в повідомленні.
Також опубліковано відео, на якому видно все, що відбувалося.
Користувачі мережі прокоментували інцидент.
Нагадаємо, українців попередили про схему нахабного "ошуку" на пляжах Одеси.
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