В Одесі люди з дітьми купалися і загоряли поруч з потопельником (відео)
На одеському пляжі Аркадія близько 8 години ранку з моря дістали тіло чоловіка, який потонув у морі. При цьому його залишили біля берега і просто накрили простирадлом, а тіло забрали тільки ближче до полудня. Весь цей час біля трупа засмагали і купалися відпочивальники, включаючи дітей.
Про цей інцидент повідомив Telegram-канал "Україна Зараз".
"Весь цей час відпочивальників, здається, не бентежив поруч лежить труп. Вони засмагали і купалися. Поруч грали діти. Моторошне видовище", - йдеться в повідомленні.
Також опубліковано відео, на якому видно все, що відбувалося.
Користувачі мережі прокоментували інцидент.
- Ну лежить собі і лежить, чого псувати відпочинок собі довгоочікуваний? Він розкладатись й смердіти пізніше почне;
- Просто жах;
- Так і не скажеш, що труп ... звичайний відпочивальник;
- Не бійтеся мертвих, бійтеся живих!
- Наших людей не збентежити;
- Наскільки люди відморожені. Просто кошмар;
- А чому його так довго залишили, де всі служби?
- Який жах;
- А я б і не подумала, що це потопельник ...
- Все, що потрібно знати про Одесу;
- А треба було, мабуть, всім дружно зібрати речі і піти з пляжу?
- Я ось коли ходжу по вулиці в Одесі, то часто бачу, як якийсь бомж валяється на землі неначе труп. Мертвий чи п'яний - зрозуміти на око неможливо. Так що нічого дивного, що нікого не збентежив труп.
Нагадаємо, українців попередили про схему нахабного "ошуку" на пляжах Одеси.
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