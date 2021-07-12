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В Одесі люди з дітьми купалися і загоряли поруч з потопельником (відео)

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Одеса, Понеділок 12 липня 2021 22:38
В Одесі люди з дітьми купалися і загоряли поруч з потопельником (відео) Колаж РБК-Україна: в Одесі люди купалися і загоряли поруч з потопельником
Автор: Роман Мирончук

На одеському пляжі Аркадія близько 8 години ранку з моря дістали тіло чоловіка, який потонув у морі. При цьому його залишили біля берега і просто накрили простирадлом, а тіло забрали тільки ближче до полудня. Весь цей час біля трупа засмагали і купалися відпочивальники, включаючи дітей.

Про цей інцидент повідомив Telegram-канал "Україна Зараз".

"Весь цей час відпочивальників, здається, не бентежив поруч лежить труп. Вони засмагали і купалися. Поруч грали діти. Моторошне видовище", - йдеться в повідомленні.

Також опубліковано відео, на якому видно все, що відбувалося.

Користувачі мережі прокоментували інцидент.

  • Ну лежить собі і лежить, чого псувати відпочинок собі довгоочікуваний? Він розкладатись й смердіти пізніше почне;
  • Просто жах;
  • Так і не скажеш, що труп ... звичайний відпочивальник;
  • Не бійтеся мертвих, бійтеся живих!
  • Наших людей не збентежити;
  • Наскільки люди відморожені. Просто кошмар;
  • А чому його так довго залишили, де всі служби?
  • Який жах;
  • А я б і не подумала, що це потопельник ...
  • Все, що потрібно знати про Одесу;
  • А треба було, мабуть, всім дружно зібрати речі і піти з пляжу?
  • Я ось коли ходжу по вулиці в Одесі, то часто бачу, як якийсь бомж валяється на землі неначе труп. Мертвий чи п'яний - зрозуміти на око неможливо. Так що нічого дивного, що нікого не збентежив труп.

Нагадаємо, українців попередили про схему нахабного "ошуку" на пляжах Одеси.

Ми також писали про те, що одеських пасажирів маршрутки сильно обурила напівоголена пара в салоні.

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Одеса пляж
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