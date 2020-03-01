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Под Киевом мать похитила 6-летнего ребенка из детского дома и пропала: подробности

STYLERЖизнь    01.03.2020 - 09:30
Под Киевом мать похитила 6-летнего ребенка из детского дома и пропала: подробности
Пропал ребенок - под Киевом мать похитила 6-летнего мальчика

Мать похитила мальчика и исчезла

6-летнего Назара Пшеслинского похитила родная мать Елена Пшеслинская с территории детского дома "Любисток". Инцидент произошел в селе Новые Петровцы под Киевом.

Женщина не поставила администрацию заведения в известность и увезла ребенка в неизвестном направлении. Об этом сообщает издание "Информатор".

29 февраля около 18:00 мать забрала ребенка и отключила телефон. На данный момент местонахождение женщины и мальчика неизвестно. Приметы мальчика: рост 120 см, худощавое телосложение, лицо овальное смуглое, глаза карие, волосы темные короткие.

Под Киевом мать похитила 6-летнего ребенка из детского дома и пропала: подробностиПропал ребенок - под Киевом мать похитила 6-летнего мальчика

Парень был одет в темную нейлоновую куртку, синюю шапку и синие спортивные штаны с надписями белого цвета спереди, белые кроссовки. При наличии информации о возможном местонахождении Назара, украинцев настоятельно просят сообщить по телефону "102".

Напомним, что похитительница младенца рассказала, как украла ребенка в Киеве. Даяна остается единственной фигуранткой со статусом подозреваемой в деле о похищении двухмесячной девочки. Она находится под круглосуточным домашним арестом. В прокуратуре говорят, что адвокат задержанной не оспаривал этот вердикт в апелляции.

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