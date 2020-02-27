Во Львове друзья "похитили" именинника, а полицейские еще и оштрафовали

Похищение человека (коллаж РБК-Украина)

Во Львове похищение человека оказалось розыгрышем друзей на день рождения

Во Львове молодые люди решили необычным способом поздравить друга с днем рождения и организовали его похищение с целью выкупа. Свою "жертву" они засунули в багажник автомобиля, но парень умудрился даже в наручниках позвонить в полицию и сообщить о происшествии.

Правоохранители смогли вычислить и задержать "злоумышленников", после чего и выяснилась вся затея шутников.

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции Львовской области, 26 февраля поздно вечером "копы" получили ориентировку, что у стадиона СКА произошло похищение человека.

18-летний львовянин, который в тот момен находился в багажном отделении какой-то машины, рассказал им, что двое неизвестных подошли к нему на улице Клепаривской и попросили прикурить. После этого молодые люди набросились на него, связали, надели наручники и мешок на голову, а затем поместили в багажник.

Парень слышал из салона, что его повезут в лес и будут требовать выкуп у родителей.

Полицейским удалось определить движение авто с похищенным и установить его местонахождение. Прибыв по указанному адресу, патрульные заметили автомобиль BMW, из багажника которого два человека вытащили человека с мешком на голове и со связанными руками и ногами. "Копы" задержали "злодеев", а несчастного освободили из плена.

Во Львове похитили человека ради розыгрыша в день рождения (Фото: facebook.com/lvivpolice)

Как выяснилось, так называемыми похитителями были 23-летние львовяне, друзья того парня, которые хотели таким образом поздравить его с днем ​​рождения.

После этого всю компанию доставили в Шевченковский отдел полиции, где молодой человек отказался от претензий к своим друзьям и заявил, что совершил ложный вызов.

В итоге именинник не остался без "поздравления" и со стороны правоохранителей.

"Патрульные вынесли на него постановление по ст.183 (Ложный вызов спецслужб) КоАП. Неудачная шутка, может привести к трагедии. Думайте о последствиях, прежде чем что-то сделать!" - говорится в сообщении "копов".

Напомним, что заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или аварийных служб влечет наложение штрафа от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщалось ранее, во Львове неделю назад на улице со стрельбой похитили мужчину и поместили в багажник авто. Правоохранителям удалось задержать злоумышленников.