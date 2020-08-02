В Одессе на концерте российского певца "отменили" карантин: видео жестких нарушений

В Одессе на концерте российского певца жестко нарушили карантин (иллюстративное фото: canva.com)

В Одессе устроили массовые танцы на концерте российского певца

На концерте российского певца в Одессе заметили множество нарушений карантинных норм. В ночь на 2 августа в одесском ночном клубе "Итака" во время концерта Леши Свика, на который собралась масса людей, львиная доля посетителей не соблюдала нормы карантина. Об этом стало известно из видеоролика, опубликованного очевидцем.

Как сообщается в Telegram-канале TEZA, на концерте никто не соблюдал карантинные нормы. В разгар шоу люди принялись массово танцевать без соблюдения социальной дистанции. Оказалось, организаторы концерта уверяли, что мероприятие пройдет в формате ресторана, однако что-то пошло не так.

"Все "дружненько" друг около дружки и без масочок. Именно то, что нужно для новых рекордов заболеваемости COVID-19", - прокомментировали в сети.

В Одессе на концерте российского певца жестко нарушили карантин

Напомним, что в Украине действует адаптивный карантин. С 31 июля Украина была поделена на зоны, в которых действуют различные уровни ограничений. Одесса пока находится в зеленой зоне, где действует строгий масочный режим и требование соблюдение социальной дистанции.

Ранее мы писали, что в Минздраве рассказали, могут ли области не принимать условия карантина.

Также РБК-Украина сообщало, что в Минздраве объяснили разделение Украины на зоны распространенности COVID-19.