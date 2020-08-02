ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Минздраве рассказали, могут ли области не принимать условия карантина

Киев, Воскресенье 02 августа 2020 10:59
В Минздраве рассказали, могут ли области не принимать условия карантина
Автор: Максим Зайченко

Карантин можно только усиливать

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, могут ли области не принимать правила карантина. Речь идет о решениях местных властей ослаблять карантин в разрез с предписаниями Минздрава.

Об этом Степанов сказал на брифинге 2 июля.

По его словам, местная власть может лишь усиливать карантин, если это необходимо.

"Условия карантина согласно нашего законодательства устанавливаются правительством, они прописаны в соответствующем постановлении. Уже на территории области или региона они (местная власть, - ред.) могут только усиливать, если считают нужным. Но ни в коем случае законодательство не предусматривает, что местные органы могут смягчать карантин", - отметил министр.

Напомним, ранее власти Луцка и Тернополя отказались усиливать карантин, несмотря на нахождение в "красной зоне".

В Луцке местные органы заявили, что не понимают, почему город попал в "красную зону".

Впоследствии в УЗ заявили, что прекращают остановку пассажирских поездов в Луцке.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины карантинКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь