В Одесі на концерті російського співака "скасували" карантин: відео жорстких порушень

В Одесі на концерті російського співака жорстко порушили карантин (ілюстративне фото: canva.com)

В Одесі влаштували масові танці на концерті російського співака

На концерті російського співака в Одесі помітили безліч порушень карантинних норм. В ніч на 2 серпня в одеському нічному клубі "Ітака" під час концерту Льоші Свика, на який зібралася маса людей, левова частка відвідувачів не дотримувалася норм карантину. Про це стало відомо з відеоролика, опублікованого очевидцем.

Як повідомляється в Telegram-каналі TEZA, на концерті ніхто не дотримувався карантинні норми. У розпал шоу люди почали масово танцювати без дотримання соціальної дистанції. Виявилося, організатори концерту запевняли, що захід пройде у форматі ресторану, однак щось пішло не так.

"Всі "дружненько" один біля одного і без масочок. Саме те, що потрібно для нових рекордів захворюваності COVID-19", - прокоментували в мережі.

В Одесі на концерті російського співака жорстко порушили карантин

Нагадаємо, що в Україні діє адаптивний карантин. З 31 липня Україна була поділена на зони, в яких діють різні рівні обмежень. Одеса поки знаходиться в зеленій зоні, де діє суворий масочний режим і вимога дотримання соціальної дистанції.

Раніше ми писали, що у МОЗ розповіли, чи можуть області не приймати умови карантину.

Також РБК-Україна повідомляло, що у МОЗ пояснили поділ України на зони поширеності COVID-19.