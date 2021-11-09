В Одессе под колесами трамвая погиб молодой боксер: был чемпионом Украины
Иван Соловьев погиб под колесами трамвая. Инцидент с украинским 26-летним боксером произошел 7 ноября на Люстдорфской дороге, когда он попытался перейти трамвайные пути в неположенном месте.
Об этой трагедии сообщает федерация бокса Одесской области на своей странице в Facebook.
По данным местных СМИ, инцидент произошел на улице Бреуса. Чтобы вытащить тело чемпиона Украины, пришлось прибегнуть к помощи крана.
Иван Соловьев начал заниматься боксом с 11 лет. Мальчика воспитывала бабушка и из-за нехватки денег ему разрешили посещать секцию бесплатно.
Иван Соловьев (фото: facebook.com/OdessaBoxingFederation)
В 2013 году Соловьев стал чемпионом Украины среди спортсменов до 22 лет, а через два года стал финалистом Кубка страны.
В 2019 году родного брата Соловьева насмерть сбил автомобиль.
В федерации бокса Одесской области просят оказать материальную помощь бабушке Соловьева.
Деньги можно перевести на карту 5167919002304961 или счет UA373348510000026202111823076. Получатель Зоя Афанасьевна.
Напомним, в Киеве от коронавируса умерла известная украинская поэтесса Светлана Йовенко. Женщине было 76 лет и последние дни она провела в реанимационном отделении больницы.
Мы также писали о том, что ушел из жизни известный украинский актер Алексей Колесник.