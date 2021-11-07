ru ua
Вс, 07 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

В Киеве от коронавируса умерла известная украинская поэтесса: находилась в реанимации

Новина українською →
Киев, Воскресенье 07 ноября 2021 17:19
В Киеве от коронавируса умерла известная украинская поэтесса: находилась в реанимации Фото: в Киеве умерла от коронавируса поэтесса Светлана Йовенко (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Светлана Йовенко ушла из жизни утром в воскресенье, 7 ноября. Ей было 76 лет. Украинская поэтесса болела коронавирусом и последние свои дни провела в больнице в реанимации.

Об этой трагической новости сообщила писательница Любов Голота на своей странице в Facebook.

Писательница лежала в "коронавирусном" реанимационном отделении Городской клинической больнице Киева №10. У нее остались дочь Иванна и внучка София.

Светлана Йовенко родилась в Киеве 20 сентября 1945 года. Всю свою жизнь она посвятила литературе.

В 16 лет произошел ее яркий дебют, после чего ее имя запомнили почитатели поэзии. За свою жизнь женщина написала много сборников лирики и прозаических книг.

Также у нее есть множество литературных эссе, статей и воспоминаний.

Работы Йовенко печатались в издательстве "Днепр" и журнале "Отчизна".

Голота призвала всех неравнодушных помочь семье поэтессы на погребение.

Сбросить деньги можно на карту ПриватБанка дочери Иванны 5363 5423 0843 3284.

Напомним, в Киеве умер известный украинский режиссер Виталий Малахов. До последних дней он был он был театральным режиссером и художественным руководителем Киевского драматического театра на Подоле.

Ранее скончался известный французский певец Жоржи Данн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Коронавирус
LITE
Праздник 7 ноября: самый строгий запрет этого дня, и что важно сделать
Праздник 7 ноября: самый строгий запрет этого дня, и что важно сделать