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В Одесі під колесами трамвая загинув молодий боксер: був чемпіоном України

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Одеса, Вівторок 09 листопада 2021 19:04
В Одесі під колесами трамвая загинув молодий боксер: був чемпіоном України Колаж РБК-Україна: в Одесі загинув український боксер Іван Соловйов
Автор: Роман Мирончук

Іван Соловйов загинув під колесами трамвая. Інцидент з українським 26-річним боксером стався 7 листопада на Люстдорфській дорозі, коли він спробував перейти трамвайні колії в недозволеному місці.

Про цю трагедію повідомляє Федерація боксу Одеської області на своїй сторінці в Facebook.

За даними місцевих ЗМІ, інцидент стався на вулиці Бреуса. Щоб витягнути тіло чемпіона України, довелося вдатися до допомоги крана.

Іван Соловйов почав займатися боксом з 11 років. Хлопчика виховувала бабуся і через брак грошей йому дозволили відвідувати секцію безкоштовно.

В Одесі під колесами трамвая загинув молодий боксер: був чемпіоном України

Іван Соловйов (фото: facebook.com/OdessaBoxingFederation)

У 2013 році Соловйов став чемпіоном України серед спортсменів до 22 років, а через два роки став фіналістом Кубка країни.

У 2019 році рідного брата Соловйова на смерть збив автомобіль.

У Федерації боксу Одеської області просять надати матеріальну допомогу бабусі Соловйова.

Гроші можна перевести на карту 5167919002304961 або рахунок UA373348510000026202111823076. Одержувач Зоя Опанасівна.

Нагадаємо, у Києві від коронавірусу померла відома українська поетеса Світлана Йовенко. Жінці було 76 років і останні дні вона провела в реанімаційному відділенні лікарні.

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